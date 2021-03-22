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- Tekirdağ’da temizlikçi kılığına giren cezaevi firarisi yakalandı
Tekirdağ’da temizlikçi kılığına giren cezaevi firarisi yakalandı
8 ayrı suç dosyasından kaydı bulunan ve 20 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs, temizlikçi kılığına girip kaçmaya çalışırken yakalandı.
- İHA
- 22.03.2021 - 16:00
- Güncelleme : 22.03.2021 - 16:33
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde cezaevinden firar eden şahsı yakalamak için polis ekipleri, filmleri aratmayacak bir operasyon gerçekleştirdi.
Hakkında 20 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 yaşındaki şahıs, kaçmak için temizlikçi kılığına girdi.
8 AYRI SUÇTAN DOSYASI VAR
Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit, silahla yağma, basit yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 8 ayrı suç dosyası bulunan şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında savcılığa gönderilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.