Tekirdağ’da temizlikçi kılığına giren cezaevi firarisi yakalandı

8 ayrı suç dosyasından kaydı bulunan ve 20 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs, temizlikçi kılığına girip kaçmaya çalışırken yakalandı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde cezaevinden firar eden şahsı yakalamak için polis ekipleri, filmleri aratmayacak bir operasyon gerçekleştirdi.

Hakkında 20 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 yaşındaki şahıs, kaçmak için temizlikçi kılığına girdi.

8 AYRI SUÇTAN DOSYASI VAR

Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit, silahla yağma, basit yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 8 ayrı suç dosyası bulunan şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında savcılığa gönderilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.