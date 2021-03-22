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    Tekirdağ’da temizlikçi kılığına giren cezaevi firarisi yakalandı

    8 ayrı suç dosyasından kaydı bulunan ve 20 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs, temizlikçi kılığına girip kaçmaya çalışırken yakalandı.
    • İHA
    • 22.03.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 16:33
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    Tekirdağ’da temizlikçi kılığına giren cezaevi firarisi yakalandı

    Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde cezaevinden firar eden şahsı yakalamak için polis ekipleri, filmleri aratmayacak bir operasyon gerçekleştirdi.

    Hakkında 20 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 yaşındaki şahıs, kaçmak için temizlikçi kılığına girdi.

    8 AYRI SUÇTAN DOSYASI VAR

    Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit, silahla yağma, basit yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 8 ayrı suç dosyası bulunan şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında savcılığa gönderilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Tekirdağ’da temizlikçi kılığına giren cezaevi firarisi yakalandı #1

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