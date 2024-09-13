Tekirdağ'da terör örgütü propagandası yapan liseli yakalandı Çerkezköy ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen lise öğrencisi B.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA

Tekirdağ'da Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kızılpınar Mahallesi'nde lise son sınıf öğrencisi B.Y.(16) adlı kız öğrencinin, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi.

JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı liseli B.Y., jandarma tarafından bugün gözaltına alındı. Çerkezköy Kaymakamlığı da B.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı. Gözaltındaki B.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)