Tekirdağ'da ters yöndeki otomobil sürücüsü iki araç arasında sıkıştı

Süleymanpaşa'da ters yöne girmeye çalışan otomobil sürücüsü, çarpıştığı otobüs ve otomobil arasında sıkışarak can verdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi'nde kurallara uymayarak ters yöne giren otomobil sürücüsü dehşete sebep oldu.

Kent meydanında bulunan kavşağa ters yönden girmeye çalışan 71 yaşındaki H.K. otomobil sürücü, T.Ö.'nün hakimiyetindeki otobüsle çarpıştı.

Sürücü iki araç arasına sıkıştı

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, otobüsün altında kaldı. Bu sırada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Ekipler olay yerine geldi

Kazayı görenlerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilde sıkışan sürücü H.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, yapılan tüm müdahalelere rağmen H.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.