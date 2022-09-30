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    Tekirdağ'da ters yöndeki otomobil sürücüsü iki araç arasında sıkıştı

    Süleymanpaşa'da ters yöne girmeye çalışan otomobil sürücüsü, çarpıştığı otobüs ve otomobil arasında sıkışarak can verdi.
    • 30.09.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 13:30
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    Tekirdağ'da ters yöndeki otomobil sürücüsü iki araç arasında sıkıştı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi'nde kurallara uymayarak ters yöne giren  otomobil sürücüsü dehşete sebep oldu.

    Kent meydanında bulunan kavşağa ters yönden girmeye çalışan 71 yaşındaki  H.K. otomobil sürücü, T.Ö.'nün hakimiyetindeki otobüsle çarpıştı.

    Sürücü iki araç arasına sıkıştı

    Çarpışmanın etkisiyle otomobil, otobüsün altında kaldı. Bu sırada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı.

    Ekipler olay yerine geldi

    Kazayı görenlerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

    Otomobilde sıkışan sürücü H.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, yapılan tüm müdahalelere rağmen H.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Tekirdağ da ters yöndeki otomobil sürücüsü iki araç arasında sıkıştı #1


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