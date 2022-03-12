Tekirdağ'da teyze cinayeti: Çaldığı parayla tuttuğu evde yakalandı

Yatırım için para veren teyzesini tartışma sırasında bıçakla öldüren katil, teyzesinin parasıyla kiraladığı evde bulundu.

Almanya'da yaşayan Adviye Özgür iddiaya göre, fabrikada çalışan yeğeni Ferdi Çalışır’a yatırım yapması için para gönderdi.

Özgür, geçen hafta yatırımı yerinde görmek üzere Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine, yeğeninin Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak'taki evine geldi.

Çalışır, paraların bittiğini ve yatırım yapmadığını söyleyince ikili arasında kavga çıktı.

TEYZESİNİ ÖLDÜRDÜ EŞİNİ YARALADI

Çalışır, teyzesini 15 bıçak darbesiyle öldürüp, aynı bıçakla kendisini engellemeye çalışan eşi Azerbaycanlı Aynur H.'yi de yaraladı.

Teyzesinin çantasından yüklü miktarda altın ve para çalıp kaçan Çalışır, akrabalarını da arayarak olay yerine ambulans göndermelerini istedi.

7 SOKAK UZAKLIKTA EŞYALI EV TUTTU

Ferdi Çalışır'ın, çalıntı paralarla olayın meydana geldiği evin 7 sokak ilerisinde, emlakçıdan 2 bin 500 liraya eşyalı ev tuttuğu belirlendi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de 300 güvenlik kamerasındaki 2 bin saatlik görüntüyü inceleyince Çalışır’ı saklandığı evi tespit ederek, düzenlediği operasyonla yakaladı.

"KAÇMAK İSTESEM KAÇARDIM"

Fabrika işçisi Ferdi Çalışır'ın, gözaltındaki ifadesinde, “Olaydan sonra kaçmak isteseydim kaçardım ancak kaçmadım. Teyzem, bana yatırım yapmam için para gönderdi ancak yatırım yapmadım. Olay günü bana yatırımları sordu. Ben de 'Yok' deyince tartışma çıktı ve bu olay meydana geldi. Olaydan sonra ev tuttum, orada kaldım sonra da yakalandım” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Ferdi Çalışır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.













