Tekirdağ’da ticari takside 5 kilo eroin bulundu

Alınan bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli araçta narkotik köpeği ile arama yaptı. Eroinin yanı sıra uyuşturucu ticaretinden kazanılan bir miktar para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara karşı çalışmalara devam ediyor…

34 plakalı bir ticari taksiyle ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınması üzerine, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturan ekipler denetimler yaptı.

ARAMA YAPILDI

Söz konusu aracın plakası önceden tespit edildi. Alınan izinlerle araçta arama gerçekleştirildi.

Narkotik polis köpeği, araç içinde toplamda 5 kilogram eroin buldu.

Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 3 bin liraya el konuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olduğu tespit edilen S.D., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.