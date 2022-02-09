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    Tekirdağ’da, tır dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalandı

    Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen, Avrupa ülkelerine gitmek için gizlice bindikleri tırın dorsesinde yakalandı.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 15:02
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    Tekirdağ’da, tır dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalandı

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan araç parkında, bir tırın dorsesine kaçak göçmenlerin bindiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

    İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede parka gitti.

    ÇANTADAN ŞİŞME LASTİK BOT ÇIKTI

    Polis tırın dorsesinde yaptığı aramada Suriye uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçakların çantalarında yapılan aramada şişme lastik bot bulundu.

    Tekirdağ’da, tır dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalandı ViDEO

    Tekirdağ’da, tır dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalandı #1

    DORSE MÜHRÜNÜ SÖKTÜLER

    Göçmenlerin, dorsenin mührünü söküp Avrupa ülkelerine gitmek için kaçak olarak tıra bindikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    Tekirdağ’da, tır dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalandı #2

    Tekirdağ’da, tır dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalandı #3


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