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- Tekirdağ’da, tır dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ’da, tır dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalandı
Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen, Avrupa ülkelerine gitmek için gizlice bindikleri tırın dorsesinde yakalandı.
- DHA
- 09.02.2022 - 14:32
- Güncelleme : 09.02.2022 - 15:02
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan araç parkında, bir tırın dorsesine kaçak göçmenlerin bindiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede parka gitti.
ÇANTADAN ŞİŞME LASTİK BOT ÇIKTI
Polis tırın dorsesinde yaptığı aramada Suriye uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçakların çantalarında yapılan aramada şişme lastik bot bulundu.
Tekirdağ’da, tır dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalandı ViDEO
DORSE MÜHRÜNÜ SÖKTÜLER
Göçmenlerin, dorsenin mührünü söküp Avrupa ülkelerine gitmek için kaçak olarak tıra bindikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.