Tekirdağ'da tır şoförü çılgına döndü, tehditler savurdu Tekirdağ Çorlu Tesisleri ve Araç Muayene İstasyonu’na aracını getiren tır şoförü, kusur bulunduğu gerekçesiyle muayeneden geçemediğini duyunca çılgına döndü.

İHA

Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe OSB Mahallesi 207. ve 208. sokakları üzerinde bulunan TÜVTÜRK Tekirdağ Çorlu Tesisleri ve Araç Muayene İstasyonu’nda, ilginç bir olay yaşandı.

Muayeneye getirilen bir tırın, reflektörlerdeki renk uyuşmazlığı nedeniyle kusurlu bulunduğu söylendi.

Bu durumda muayeneden geçirilmeyeceği söylenen ve eksikliklerini gidermesi istenen tır şoförü ise sinirlendi.

"CANLI YAYIN YAPACAĞIM"

Görevlilere tepki gösteren tır şoförü, “Buraya polis çağırın hemen gelsin. Şimdi burada canlı yayın yapacağım. Bana kırmızı denilmişti, kırmızı yaptım, şimdi bana beyaz yapın deniliyor, böyle bir duruma sinirlenmemek elde değil.” dedi.

Bu kez sürücünün aracını çekmeyeceğini söylemesi üzerine başlayan kriz, 10 dakikalık tartışmayla birlikte diyalogların ardından çözüme kavuşturuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)