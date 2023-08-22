Tekirdağ'da tır ve otomobil çarpıştı: Kadın ve çocuklar gözyaşlarını tutamadı Kentte tır ve otomobilin çarpışmasının ardından meydana gelen kazada maddi hasar oluşurken panikleyen kadın gözyaşlarını tutamayarak yaşadıklarını anlatmaya çalıştı.

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İHA

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda seyir halinde olan N.I. idaresindeki 06 DGL 616 plakalı tır, A.A. idaresindeki 39 TK 784 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan otomobilde yolcu olarak bulunan kadın ve bir çocuk, kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolcu kadın gözyaşlarını tutamadı

Kaza alanına gelen sağlık ekipleri gözyaşlarına boğulan kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Trafik Şube ekipleri de kaza alanında güvenlik önlemi alarak kazaya karışan her iki sürücüye alkol testi yaptı.

Çaresizce kazayı anlatmaya çalıştı

Kazanın etkisiyle zaman zaman gözyaşlarına boğulan kadın, çocuğunun kazadan çok etkilendiğini ifade ederek kazanın oluş şeklini anlatmaya çalıştı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.