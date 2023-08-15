Tekirdağ'da tırın altına giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

İHA
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Ali P. yönetimindeki otomobil, saat 21.30 sıralarında ana yola çıkan Nuri A. idaresindeki tırın altına girdi.
Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Ali P. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin kapısı söküldü
Otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılması için itfaiye ekipleri seferber oldu.
Yaralı sürücü otomobilinin kapısının sökülmesinin ardından kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.
Yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.