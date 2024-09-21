Tekirdağ'da üvey kardeşinin oğlu mirasına el koydu Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Nesime Demircan, kendisine bakma karşılığı ev ve arsa tapusu vereceğini söylediği üvey kardeşinin oğlu tarafından dolandırıldı.

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İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Nesime Demircan'ın başına gelmeyen kalmadı.

Yaşlı kadın, eşini kaybettikten sonra beraber yaptırdıkları 3 katlı evde yalnız başına kaldı.

Demircan, akrabalarını yanına çağırarak kendisine bakmalarını istedi.

BEN BAKARIM DİYİP TÜM MİRASI ÜZERİNE GEÇİRDİ

O sırada durumu duyan Demircan'ın üvey kardeşinin oğlu H.Ş., evin ikinci katı ve üzerindeki arsanın kendisine verilmesi karşılığında Demircan'a bakacağını söyledi.

Bunun üzerine yaşlı kadın notere giderek H.Ş.'ye vekalet verdi. Daha sonra Demircan, H.Ş.'nin eşinden ve annesinden kalan tüm mirasları üzerine aldığını iddia etti.

ÜVEY YEĞENİNE DAVA AÇTI

Demircan, yeğeni H.Ş.'nin kendisine ait ev ve arsa tapularını üzerine geçirdiğini ve kendisini zor durumda bıraktığını ileri sürerek dava açtı.

H.Ş. ise iddiaları reddederek açıklama yapmak istemedi.

"SANA BAKARIZ DİYİP YERLEŞTİLER"

Nesime Demircan yaptığı açıklamada, “Burada arsamız vardı, emekli maaşlarımızla 3 katlı evimizi yaptık. 2014'te eşim vefat etti, yalnız kaldım. Üvey kardeşimin oğlu, 'sana bakarız' dedi, geldiler yerleştiler. Ama tam tersi oldu. 3 katlı evimin ve karşı arsanın tapusunu üstüne geçirmiş. Beni de evden atmaya çalışıyorlar.

Hiç hatırlamıyorum, elimden tuttu beni bir yerlere götürdü, imza attırdı. Üvey kardeşimin oğlu diye güvendim ama sonra bir baktım ki üstüme hiçbir şey kalmamış, hepsini kendi üstüne geçirmiş.” dedi.

"VESAYETİMİ DE MAAŞIMI DA ÜZERİNE GEÇİRMİŞ"

Demircan, açıklamasının devamında, “Ona teklif ettim, 'Gel dedim, almışsın bütün katları, anlaşmaya gidelim, mahkemelik olmayalım. Ben 3. katta oturduğum sürece tapuya şerh koydur' dedim. O ise 'Hayır maaşını isterim, hayır vesayetini isterim' dedi. Vesayetimi ve maaşımı da almış. Bankada param vardı, hesaba gittiğimde hiçbir şey kalmamıştı. Paramı da hesabına geçirmiş. Çok üzüldüm, avukat tuttum, şimdi avukatım bu işleri yönetiyor.” dedi.

"ÇEŞMEDEN SU BİLE ALAMIYOR"

Nesime Demircan'ın üvey yeğeni Caner Şimşekli de halasına destek olmak için yanına geldi.

Şimşekli, “Nesime halanın burada 3 katlı evi ve bir arsası var. Üvey yeğeni H.Ş., tüm tapularına el koymuş. Sonra halam durumu fark etmiş. H.Ş. halamı tehdit etmeye başlamış, evden çıkamıyor, çeşmeden su bile alamıyor.

Biz davacı olduk, tüm tapulara şerh konuldu, şu anda satış yapamayacak. Mahkemeden haber bekliyoruz, tapu iptal davası açıldı.” diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Demircan'ın avukatı Müslüm Demirtekin ise, müvekkiline ait taşınmazların usulsüz bir şekilde başkası tarafından devralındığını belirtti.

Bu durumla ilgili olarak Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtıklarını ve mahkemenin tedbir kararı verdiğini ifade etti. Ayrıca, ilgili kişi hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını da ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)