Tekirdağ'da uyuşturucu, kuş yemi kutusuna gizlendi

Narkotik köpeğiyle yapılan arama sırasında, kuş yemi kutusunun içinden uyuşturucu çıktı. Ele geçirilen 140 gram esrar, kayıt altına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, Kurtdere Mahallesi'nde yaşayan F.S.’nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Evin bahçesinde yapılan incelemede, 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

ESRAR, HASSAS TERAZİ VE MERMİ BULUNDU

Narkotik dedektör köpek 'Ulak' ile yapılan aramada ise kuş yemi kutusu içinde 140 gram esrar ile uyuşturucu madde koyulan torbalar, 3 hassas terazi, 30 tabanca mermisi ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak'tan tutuklandı.













