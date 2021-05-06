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- Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 17 bin 500 hap ele geçirildi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 17 bin 500 hap ele geçirildi
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan aracın içinden çok sayıda uyuşturucu madde çıktı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 06.05.2021 - 10:56
- Güncelleme : 06.05.2021 - 11:04
Tekirdağ’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar başlattı.
ARAMALAR YAPILDI
Çalışmalar kapsamında ekiplerin şüphesi üzerine bir araç durduruldu. Aracın içinde aramalar yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
17 bin 500 adet sentetik ecza hap ve 12,5 gram bonzai bulunurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen K.T. isimli şahıs gözaltına alındı.
Şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.