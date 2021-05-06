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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 17 bin 500 hap ele geçirildi

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 17 bin 500 hap ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan aracın içinden çok sayıda uyuşturucu madde çıktı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.