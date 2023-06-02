Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 714 adet sentetik uyuşturucu hap yakalandı Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 714 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA

Ülke genelinde zehir tacirlerine yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Vatandaşların zehirlenmesine izin vermeyen ekipler her geçen gün bir yeni operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde başlatılan operasyonlarla zehir tacirlerine bir yeni darbe daha vuruldu.

Çok sayıda uyuşturucu bulundu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda ilçeye bağlı bir evde çok sayıda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheli gözaltına alındı

Operasyon için düğmeye basan ekipler, evde yaptıkları aramada 714 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibi S.K.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.