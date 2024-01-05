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Tekirdağ'da uyuşturucu satıcısı konuştu: Polis diğer torbacıları da topladı

Tekirdağ'da uyuşturucu satıcısı konuştu: Polis diğer torbacıları da topladı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sosyal medyada bir sayfanın uyuşturucu ifşalarını dikkate alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda sayfa yöneticisinin evinde uyuşturucu ele geçirdi.