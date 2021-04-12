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    Tekirdağ’da uyuşturucudan yakalandı, kayıp olarak arandığı ortaya çıktı

    Uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara düzenlenen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, kayıp şahıs olarak arandığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 16:44
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    Tekirdağ’da uyuşturucudan yakalandı, kayıp olarak arandığı ortaya çıktı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirleri ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

    Çorlu Grup Amirliği görevlileri halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik çalışmalar başlattı.

    Çalışmalar kapsamında şüpheli şahıslardan birinin üzerinde aramalar yapıldı.

    UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 81 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ele geçirdi.

    Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu.

    SERBEST BIRAKILDI

    Gözaltına alınan şüphelinin kayıp şahıs olarak arandığını da belirleyen polis, şahsı uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlaması ile adli makamlara sevk etti.

    Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Tekirdağ’da uyuşturucudan yakalandı, kayıp olarak arandığı ortaya çıktı #1

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