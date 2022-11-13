Jandarma ekipleri, 2 katlı villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon için harekete geçti. Villa içinde gizli bölümlü odada 300 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde, kiralık bir villada kenevir bitkisi yetiştirildiğine dair bilgi alan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Özverili bir şekilde olayı takip eden jandarma ekipleri tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra operasyon için düğmeye bastı.

Şafak operasyonu yapıldı

Villaya yönelik şafak operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri, villada geniş çaplı bir arama yaptı.

Villanın içini didik didik arayan jandarma ekipleri, 2'inci katta bulunan mutfaktan girilen gizli bir oda girişi tespit etti.

İkinci katı seraya çevirmişler

Gizli odaya açılan kapıyı açarak içeri giren ekipler, kenevir serasıyla karşılaştı.

Sera alanı olarak ayrılan özel odalar içinde saksılarda ekili halde kenevir bitkilerine el koydu.

Tekirdağ'da villa görünümlü uyuşturucu serasına operasyon yapıldı VİDEO









300 kenevir bitkisi ele geçirildi

Villa içerisinde, toplamda bin 300 kenevir bitkisi ele geçiren ekipler, konuyla ilgili K.B. adlı şahsı gözaltına alınarak, sorgulamak için emniyete götürdü.

İHA'nın haberine göre, ele geçirilen kenevirler ise gerekli incelemelerin ardından imha edilecek.



