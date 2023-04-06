Tekirdağ'da yabancı plakalı araç tıra arkadan çarptı Malkara'da Fransız sürücünün hakimiyetindeki araç arkadan çarptığı tıra ok gibi saplanırken, sürücüsü yaralandı.

İHA

Tekirdağ Malkara yolunun 41. kilometresindeki Mahramlı mevkiinde meydana gelen olayda, Malkara'dan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan Fransa uyruklu G.L.'nin kullandığı araç, önünde seyir halinde olan M.O.'nun kullandığı tıra arkadan çarparak araca ok gibi saplandı.

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü G.L. araçta sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza bölgesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücü çıkarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü şehir hastanesine kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.