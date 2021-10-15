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    Tekirdağ'da yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına baskın: 112 gözaltı

    150 kişilik polis ekibi, kaçak yollarla ülkeye giren ve çekçek araçlarıyla atık toplayan şahıslara operasyon düzenledi.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 12:18
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    Tekirdağ'da yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına baskın: 112 gözaltı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yabancı uyruklu atık toplayıcılarının deposu olarak bilinen bölgeye polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

    112 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Sabahın ilk ışıklarında 150 ekiple gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giren ve bölge sakinleri tarafından 'çekçek' şeklinde tabir edilen araçlarla atık toplayan 112 şüpheli gözaltına alındı.

    GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİ

    Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresine'de teslim edildi.

    El konulan çekçekler ise belediyeye teslim edildi.

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