Tekirdağ'da yalnız yaşayan gazi, hayatını kaybetti

57 yaşında, yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulunan Gazi Ahmet Berber'in ağabeyi, kardeşinin vatani görevde gazilik unvanı aldığını söyledi.

Tekirdağ Malkara'nın Yörük Mahallesi'ndeki tek katlı evde yalnız yaşayan 57 yaşındaki Gazi Ahmet Berber'e ilaç getiren kardeşi Ömer Berber, kapı zilini çaldı ancak açan olmadı.

Bunun üzerine içeri kendisi giren Berber, ağabeyini hareketsiz yatarken buldu.

İhbarla eve gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Ahmet Berber'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Savcının da incelemesinin ardından Berber'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AĞABEYİ ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Ömer Berber, ağabeyinin vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği kazada gözünden sakatlandığını ve gazilik unvanı verildiğini belirterek, "Gazi ağabeyimin kullandığı ilaçları Tekirdağ'dan alıp kendisine getirdim. Eve geldim. İçeri girince cesediyle karşılaştım. Hemen olayı jandarma ekiplerine bildirdim. Çok üzgünüm." dedi.

















