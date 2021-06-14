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- Tekirdağ’da yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Tekirdağ’da yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 ölü
- DHA
- 14.06.2021 - 13:32
- Güncelleme : 14.06.2021 - 14:00
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Omurtak Caddesi Cumhuriyet Meydanı’nda, Serkan Söker (19) ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında kavga çıktı.
Yan bakma meselesinden çıkan kavgada, Söker tabanca ile vuruldu.
Ağır yaralanan Söker, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışmaları sırasında bölgede boş kovanlar, satır ve bir bandana buldu.
GÖRÜNTÜLER MERCEK ALTINA ALINDI
Bölgedeki güvenlik kameraları mercek altına alındı.
150 saatlik görüntülerin incelenmesi ile şüphelinin Fırat Bektaş olduğu belirlendi.
Tekirdağ’da yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 ölü VİDEO
SİLAHI İLE YAKALANDI
Görüntülerde, Söker’in yanında 2 arkadaşıyla kaldırımda yürürken Fırat Bektaş ile aralarında tartışma çıktığı, kavgaya dönüşen olaya Söker'in yanındakiler ile çevrede bulunanların müdahale ettiği görüldü.
Bektaş, yapılan çalışmaların ardından saklandığı evde silahı ile yakalandı.
ÇELİK YELEK İLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bektaş’ın verdiği ifadede, tartışmanın yan bakma meselesinden çıktığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Bektaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.