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    Tekirdağ’da yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 ölü

    Yan bakma meselesinden çıkan kavgada taraflardan biri, tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Polis, katil zanlısını 150 saatlik kamera görüntülerini izleyerek yakaladı.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 14:00
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    Tekirdağ’da yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 ölü

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Omurtak Caddesi Cumhuriyet Meydanı’nda, Serkan Söker (19) ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında kavga çıktı.

    Yan bakma meselesinden çıkan kavgada, Söker tabanca ile vuruldu.

    Ağır yaralanan Söker, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışmaları sırasında bölgede boş kovanlar, satır ve bir bandana buldu.

    GÖRÜNTÜLER MERCEK ALTINA ALINDI

    Bölgedeki güvenlik kameraları mercek altına alındı.

    150 saatlik görüntülerin incelenmesi ile şüphelinin Fırat Bektaş olduğu belirlendi.

    Tekirdağ’da yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 ölü VİDEO

    SİLAHI İLE YAKALANDI

    Görüntülerde, Söker’in yanında 2 arkadaşıyla kaldırımda yürürken Fırat Bektaş ile aralarında tartışma çıktığı, kavgaya dönüşen olaya Söker'in yanındakiler ile çevrede bulunanların müdahale ettiği görüldü.

    Bektaş, yapılan çalışmaların ardından saklandığı evde silahı ile yakalandı.

    Tekirdağ’da yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 ölü #1

    ÇELİK YELEK İLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Bektaş’ın verdiği ifadede, tartışmanın yan bakma meselesinden çıktığını söylediği öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Bektaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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