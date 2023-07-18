Tekirdağ'da yangın balya makinesinin kıvılcımından çıktı Bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, onlarca hektar alan yangında küle döndü. Öte yandan yangının, balya makinesinin kıvılcımından çıktığı ifade edildi.

İHA

Türkiye'de etkisini gösteren kavurucu sıcaklar ardından korku dolu günler de başladı.

Sıcak havaların ardından orman yangınları da arttı.

Yurtta orman yangınlarıyla mücadele sürerken yangının yaşandığı bir kent de Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına dört bir yandan mücadele edildi.

Çevre illerden gelen destek kuvvetleriyle yangın söndürme çalışmalarında 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 3 toma ve çok sayıda itfaiye aracı görev aldı.

2 mahalle boşaltıldı

Orman yangınında alevlerin tehdit ettiği iki kırsal mahallede yaşayanların tahliyesi için çalışma yapıldı.

Malkara ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Helikopterler, sorti üstüne sorti yaparak aralıksız olarak müdahaleyi sürdürdü.

Yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken Valilik, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Balya makinesinden çıkan kıvılcımla başladı"

Tekirdağ Valiliği açıklamasında, şunları söyledi:

Malkara ilçemiz Devecik Mahallesi’ndeki bir tarlada saat 15.50’de balya makinesinden çıkan kıvılcımla başlayan ve Teteköy ile Deveciköy Mahalleleri arasında bulunan çamlık alanda rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan yangına ilk 15 dakika içerisinde müdahale edilmiştir.



Çevre illerden gelen takviyelerle birlikte toplamda 154 kara ve hava aracı ile 558 personelin katıldığı söndürme çalışmaları neticesinde gece saat 02.00 sıralarında yangın kontrol altına alınmış, saat 06.00’ya kadar soğutma çalışmaları sürdürülmüş olup halen kontrol ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.



Yangına müdahale için ekiplerimize yardımda bulunan vatandaşlarımız ellerindeki traktör ve iş makineleri ile ekiplerimizin kontrolünde söndürme çalışmalarına katılmıştır.



Yangın bölgesinde ekiplerimizce yapılacak ölçümün arından tahrip olan alan net olarak belirlenecektir.

"Allah bir daha ilimize ve ülkemize böyle yangınlar yaşatmasın"

Açıklamanın devamında, şu ifadeleri kullandı: