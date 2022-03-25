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    Tekirdağ'da yaralanan işitme engelli kıza şefkat eli uzattlılar

    Yolun karşısına geçtiği sırada kendisine kamyonet çarpan işitme engelli kızın elini vatandaşlar, ambulans gelene kadar bırakmadı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 08:36
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 09:07
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    Tekirdağ'da yaralanan işitme engelli kıza şefkat eli uzattlılar

    Tekirdağ Çorlu'da Hıdırağa Mahallesi Tahtalı Camii mevkiinde yaşanan olayda, Salih Omurtak Caddesi istikametine seyreden Kutlucan Altın idaresindeki kamyonet, annesiyle birlikte yoluna karşısına geçtiği sırada Bahar Şeker isimli yayaya çarptı.

    YARALI KIZIN ELİNİ AMBULANS GELENE KADAR BIRAKMADILAR

    Kaza sonrası yaralanan işitme engelli genç kız şoka girdi. Yaralı genç kızın durumuna üzülen bir vatandaş, o an başından ayrılmayıp ambulans gelene kadar genç kızın elini bırakmadı.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bahar Şeker’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Tekirdağ'da yaralanan işitme engelli kıza şefkat eli uzattlılar ViDEO

    "BİR ANDA YOLA ÇIKTILAR FARK ETMEYEREK ÇARPTIM"

    Kazayla ilgili konuşan kamyonet sürücüsü Kutlucan Altın, "Bir aracın geçtiği sırada yaya vatandaşımızı göremedim. Bir anda yola çıktılar, fark etmeyerek çarptım. Cidden çok üzgünüm." diye konuştu.

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