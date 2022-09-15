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    Tekirdağ’da yatak fabrikası yandı

    Çorlu ilçesinde yatak ve baza üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangın sonucunda fabrika kullanılamaz hale geldi.
    • 15.09.2022 - 08:12
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    Tekirdağ’da yatak fabrikası yandı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Türkgücü Mahallesi’nde yatak ve baza üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

    Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede bütün fabrikayı sardı.

    1,5 saatte söndürüldü

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

    Ekipler, fabrikada uzun süre soğutma çalışması yaptı. Fabrika, yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

    Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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