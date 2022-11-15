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    Tekirdağ'da yaya geçidinde engelli gence çarptı

    Motosikletli sürücü, yaya geçidinde engelli Veli S.’ye çarptı. Kaza anı kameraya yansırken epilepsi hastası genç, hastaneye kaldırıldı.
    • 15.11.2022 - 19:40
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    Tekirdağ'da yaya geçidinde engelli gence çarptı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi'nde, Atatürk Bulvarı üzerindeki Ruşenler Sokak kavşağı yakınlarında bir kaza meydana geldi.

    Santral istikametine seyreden Erkan Polat Ş. idaresindeki 22 RG 995 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen Veli S.’ye (30) çarptı.

    Yaralı gencin engelli olduğu ortaya çıktı

    Yaralanan Veli S.’nin epilepsi hastası olduğu ve %65 engelli olduğu öğrenildi.

    Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    O anlar kaydedildi

    Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gencin babası, yaya geçitlerinde araç sürücülerini daha duyarlı olmaya davet etti.

    İHA'nın haberine göre; kaza anı kameraya yansırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ da yaya geçidinde engelli gence çarptı #1

    Tekirdağ da yaya geçidinde engelli gence çarptı #2

    Tekirdağ da yaya geçidinde engelli gence çarptı #3

    Tekirdağ da yaya geçidinde engelli gence çarptı #4

    Tekirdağ da yaya geçidinde engelli gence çarptı #5


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