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    Tekirdağ’da yayaya çarpıp, ölümüne neden olan sürücü kaçtı

    Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı 55 yaşındaki adam, hayatını kaybetti. Jandarma, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 12:05
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    Tekirdağ’da yayaya çarpıp, ölümüne neden olan sürücü kaçtı

    Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Karlıköy Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Necmi Balcı'ya (55), sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Balcı'yı Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

    Ancak Balcı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    Jandarma, aracı ile kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

    Tekirdağ’da yayaya çarpıp, ölümüne neden olan sürücü kaçtı #1

    Tekirdağ’da yayaya çarpıp, ölümüne neden olan sürücü kaçtı #2

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