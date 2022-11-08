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Tekirdağ'da yol çalışmasında yangın çıktı
Muratlı'da yol yapımı sırasında zemine dökülen kimyasal madde sebebiyle tüm yol yanarken ekiplerin müdahelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
- 08.11.2022 - 15:23
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında akılalmaz anlar yaşandı.
Çalışma sırasında zemine kimyasal madde atıldı. Bu sırada tadilat yapan bir esnafın çalıştırdığı spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, kimyasal maddeyi tutuşturdu.
Bir anda tüm caddeyi alevlerin kaplamasına üzerine korku dolu anlar başladı.
O anlar kayıt altına alındı
Yangın anı güvenlik kamerasına yansırken, çevredekiler bölgeden uzaklaştı.
Kısa sürede söndürüldü
DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.