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    Tekirdağ'da yol çalışmasında yangın çıktı

    Muratlı'da yol yapımı sırasında zemine dökülen kimyasal madde sebebiyle tüm yol yanarken ekiplerin müdahelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
    • 08.11.2022 - 15:23
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    Tekirdağ'da yol çalışmasında yangın çıktı

    Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında akılalmaz anlar yaşandı.

    Çalışma sırasında zemine kimyasal madde atıldı. Bu sırada tadilat yapan bir esnafın çalıştırdığı spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, kimyasal maddeyi tutuşturdu.

    Bir anda tüm caddeyi alevlerin kaplamasına üzerine korku dolu anlar başladı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Yangın anı güvenlik kamerasına yansırken, çevredekiler bölgeden uzaklaştı.

    Kısa sürede söndürüldü

    DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

    Tekirdağ da yol çalışmasında yangın çıktı #1

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