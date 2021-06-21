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    Tekirdağ’da yol çöktü, minibüs mahsur kaldı

    İşçileri iş yerini bıraktıktan sonra dönüş yapan servis minibüsü, yolun çökmesi ile hareket edemedi. Minibüs sürücüsü, aracını kurtarmak için yardım çağırdı.
    • İHA
    • 21.06.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 14:10
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    Tekirdağ’da yol çöktü, minibüs mahsur kaldı

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde işçileri iş yerine bırakan servis minibüsü, Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi üzerinde seyrederken yolda çökme meydana geldi.

    Aniden çöken yola saplanan araç, bir daha çıkamadı.

    Araçtan inen sürücü önce minibüsün durumunu kontrol etti, ardından yardım istedi.

    2 ARAÇ DAHA MAHSUR KALMIŞTI

    Mahsur kalan araç, düştüğü yerden kurtarıldı.

    Son bir ay içerisinde bir otobüs ve bir kamyon daha çöken yollarda mahsur kalmıştı.

    Tekirdağ’da yol çöktü, minibüs mahsur kaldı #1

    Tekirdağ’da yol çöktü, minibüs mahsur kaldı #2

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