Tekirdağ’da yol çöktü, minibüs mahsur kaldı

İşçileri iş yerini bıraktıktan sonra dönüş yapan servis minibüsü, yolun çökmesi ile hareket edemedi. Minibüs sürücüsü, aracını kurtarmak için yardım çağırdı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde işçileri iş yerine bırakan servis minibüsü, Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi üzerinde seyrederken yolda çökme meydana geldi.

Aniden çöken yola saplanan araç, bir daha çıkamadı.

Araçtan inen sürücü önce minibüsün durumunu kontrol etti, ardından yardım istedi.

2 ARAÇ DAHA MAHSUR KALMIŞTI

Mahsur kalan araç, düştüğü yerden kurtarıldı.

Son bir ay içerisinde bir otobüs ve bir kamyon daha çöken yollarda mahsur kalmıştı.