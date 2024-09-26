Tekirdağ'da tartıştığı sürücüyü öldüren seyyar satıcı tutuklandı Süleymanpaşa ilçesinde yol verme tartışması yaşadığı servis şoförü Tolga Çelik'i bıçaklayarak öldüren seyyar balıkçı N.Y.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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İHA

Tekirdağ'da seyyar balıkçı ve servis şoförü arasındaki kavga cinayete dönüştü.

Süleymanpaşa ilçesinin 100. Yıl Mahallesi üzerinde seyreden servis şoförü Tolga Çelik, yol kenarından ilerleyen seyyar balıkçı N.Y. ile tartışmaya başladı.

SERVİS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLADI

Seyyar satıcı ile servis şoförü arasında başlayan yol verme kavgası kısa sürede büyüyerek şiddetlendi.

Kavga sırasında N.Y., yanında taşıdığı bıçakla Çelik'i göğsünden yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"POLİSİ ARAYIN BENİ ALSIN"

Kavganın ardından N.Y., elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara polisi aramalarını ve kendisini teslim almak için gelmelerini istedi.

TUTUKLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme yaptı. N.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)