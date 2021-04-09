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    Tekirdağ'da yola çıkan atlar trafiği birbirine kattı

    Yola çıkan başıboş atlar trafiği karıştırdı. Bir süre yolda gezinen atlar ezilme tehlikesi geçirdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 10:41
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    Tekirdağ'da yola çıkan atlar trafiği birbirine kattı

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi İstanbul - Çanakkale yan yolunda bir grup at yola çıkarak etrafta otlanmaya başladı.

    Etrafta otlanırken, bir anda yola atılan atlar trafikte aksamalara sebep oldu.

    SAHİPSİZ ATLAR TRAFİĞİ KARIŞTIRDI

    Yolda sürücüleri bir süre bıktıran atlar zaman zaman ezilme tehlikesi yaşarken, atların trafiği karıştırdığı anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

    İnatçı atlar bir süre trafiği aksattıktan sonra bölgeden uzaklaşarak, gözlerden kayboldu.

    Tekirdağ'da yola çıkan atlar trafiği birbirine kattı VİDEO

    Tekirdağ da yola çıkan atlar trafiği birbirine kattı #1

    Tekirdağ da yola çıkan atlar trafiği birbirine kattı #2

    Tekirdağ da yola çıkan atlar trafiği birbirine kattı #3

    Tekirdağ da yola çıkan atlar trafiği birbirine kattı #4

    Tekirdağ da yola çıkan atlar trafiği birbirine kattı #5

    Tekirdağ da yola çıkan atlar trafiği birbirine kattı #6

    Tekirdağ da yola çıkan atlar trafiği birbirine kattı #7

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