DHA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde C.G. yönetimindeki yolcu otobüsü yolun soluna dönüş yapmak isteyen Tuğba Çağlar (40) yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Tuğba Çağlar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobilde yaralanan Mehtap Tunç (46) ve Ece Çağlar (6) ise ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Jandarma ekipleri otobüs sürücüsü C.G.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.