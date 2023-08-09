Tekirdağ'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı Tekirdağ'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 hayatını kaybederken biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde C.G. yönetimindeki yolcu otobüsü yolun soluna dönüş yapmak isteyen Tuğba Çağlar (40) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Tuğba Çağlar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan Mehtap Tunç (46) ve Ece Çağlar (6) ise ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri otobüs sürücüsü C.G.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı. Kaza anı kamerada Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.