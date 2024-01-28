Tekirdağ'da yolcu treninin çarptığı beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy hemzemin geçidinden geçmek isteyen beton mikserine İstanbul'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya giden yolcu treni çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yolcu treninin sürüklediği beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yolculardan yara alan yok
Yolcu treninde yabancı turistlerinde olduğu yaklaşık 80 yolcu güvenli bir şekilde perona alınarak bekletiliyor.
Yolculardan kimsenin yara almadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Trende yapılacak değişim ve tamirin ardından yolcular yeniden demiryoluyla yolculuklarına devam edeceği belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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