Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı Çerkezköy ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Yaşanan kazanın etkisiyle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bulunduğu yolun karşısına geçmek isteyen O.A.’ya, Narin kavşağı istikametinden gelen A.Y. kontrolündeki motosiklet çarptı.

Kazanın etkisiyle sürüklenen O.A. yaralandı.

Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı

Yaşanan kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.A.’ya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Ardından yaralı vatandaş, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)