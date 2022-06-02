Haberler

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ’da yük asansörüne sıkışan işçi öldü

Tekirdağ’da yük asansörüne sıkışan işçi öldü

Bir anda harekete geçen yük asansörü ile duvar arasında sıkışan 19 yaşındaki yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.