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    Tekirdağ’da yük asansörüne sıkışan işçi öldü

    Bir anda harekete geçen yük asansörü ile duvar arasında sıkışan 19 yaşındaki yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 02.06.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 16:38
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    Tekirdağ’da yük asansörüne sıkışan işçi öldü

    Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Çoru Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir deri ve kumaş atölyesinde bir anda çalışarak hareketlenen yük asansörü, 19 yaşındaki yabancı uyruklu işçiyi duvara sıkıştırdı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu gencin hayatını kaybettiği belirledi.

    İtfaiye sıkıştığı yerden çıkardı

    Savcı ve kriminal ekibin yaptığı incelemelerin ardından itfaiye ekipleri, işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    İşçinin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ’da yük asansörüne sıkışan işçi öldü #1

    Tekirdağ’da yük asansörüne sıkışan işçi öldü #2


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