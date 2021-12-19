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    Tekirdağ'da zabıtaya bıçaklı saldırı

    Çöp konteynerine zarar vermeye çalışan alkollü iki şahsı uyaran zabıta personeli hastanelik oldu. Olay sonrası yakalanan saldırganlar tutuklandı.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 11:18
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    Tekirdağ'da zabıtaya bıçaklı saldırı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde çöp konteynerını deviren O.D. (20) ve R.G. (26), bölgedeki zabıta ekiplerince uyarıldı.

    Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

    ZABITALARDAN BİRİNİ BIÇAKLADILAR

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.D., zabıta F.I.'yı (32) karın bölgesinden ve sol elinden bıçakladı. İhbar üzerine yaralı zabıta personeli ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

    Tekirdağ da zabıtaya bıçaklı saldırı #1

    GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDILAR

    Şüpheli şahıslar ise suç aleti ile jandarma devriye personeli tarafından yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

    ALKOLLÜ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

    3.50 ve 3.10 promil alkollü olan şahısların sabıkalı oldukları da öğrenildi.

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