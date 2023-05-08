Tekirdağ'da zincirleme kaza anı Ergene'de yaya yolunda yavaşlayan servis minibüsüne arkadan çarpan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi.

İHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Çorlu istikametine seyreden servis minibüsü, yoldan geçen yaya nedeniyle yavaşladı.

Bu sırada arkadan gelen başka bir servis minibüsünün de yavaşlaması sonrası aynı yönde seyreden çimento yüklü kamyonet, servis minibüsüne arkadan çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrası serviste bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Öte yandan vatandaşlar, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e çağrıda bulunarak, Edirne Bulvarı'na üst geçit yapılmasını istedi.