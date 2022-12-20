Seyir halinde bir otomobilin duraklama yapması nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sabah saatlerinde İstanbul yolu üzeri Türkgücü sapağında akılalmaz bir kaza yaşandı.

Çorlu istikametine seyreden Tayfun A. idaresindeki otomobil, ışıklı kavşağı geçince duraklama yaptı.

Aynı yönde seyreden Hasan A. ve Alibey A. idaresindeki otomobiller, bir anda duran otomobile arkadan çarptı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrası yaralanan sürücülerden Alibey A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korna kazayı getirdi

Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanığı bir kişi, ışıklarda ilerlemesi için korna çaldıkları sürücünün bir anda durduğunu ve kazaya sebebiyet verdiğini öne sürdü.

Çalışmalar devam ediyor

İHA'nın haberine göre, polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da zincirleme kaza:1 yaralı VİDEO









