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    Tekirdağ'da zincirleme kaza:1 yaralı

    Seyir halinde bir otomobilin duraklama yapması nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
    • 20.12.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:05
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    Tekirdağ'da zincirleme kaza:1 yaralı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sabah saatlerinde İstanbul yolu üzeri Türkgücü sapağında akılalmaz bir kaza yaşandı.

    Çorlu istikametine seyreden Tayfun A. idaresindeki otomobil, ışıklı kavşağı geçince duraklama yaptı.

    Aynı yönde seyreden Hasan A. ve Alibey A. idaresindeki otomobiller, bir anda duran otomobile arkadan çarptı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Kaza sonrası yaralanan sürücülerden Alibey A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Korna kazayı getirdi

    Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanığı bir kişi, ışıklarda ilerlemesi için korna çaldıkları sürücünün bir anda durduğunu ve kazaya sebebiyet verdiğini öne sürdü.

    Çalışmalar devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Tekirdağ'da zincirleme kaza:1 yaralı VİDEO


    Tekirdağ da zincirleme kaza:1 yaralı #1

    Tekirdağ da zincirleme kaza:1 yaralı #2

    Tekirdağ da zincirleme kaza:1 yaralı #3

    Tekirdağ da zincirleme kaza:1 yaralı #4


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