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    Tekirdağ’da zincirleme kazadan sonra korkan köpeğine sarıldı

    4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sağlık personeli yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bir kadın, korkan köpeğine sarılarak üzüntüsünü gidermeye çalıştı.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 16:19
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    Tekirdağ’da zincirleme kazadan sonra korkan köpeğine sarıldı

    Tekirdağ’da Şarköy-Malkara yolu Gölcük Mahallesi mevkisinde, iki ticari aracın çarpışmasının ardından zincirleme kaza meydana geldi.

    4 aracın karıştığı kazada, Şarköy’de görevli sağlık personeli Cüneyt Ö. yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yaralı Cüneyt Ö., ambulansa alınarak Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    KÖPEĞİNE SARILDI

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kazazede bir kadın ise kaza sırasında korkan köpeğine sarıldı.

    Üzüntüsünü çok sevdiği köpeğini severek gidermeye çalışan kadın, “Ah ne bağırdı, ne bağırdı. Yavrum benim kıyamam sana.” dedi.

    Tekirdağ’da zincirleme kazadan sonra korkan köpeğine sarıldı #1

    Tekirdağ’da zincirleme kazadan sonra korkan köpeğine sarıldı #2

    Tekirdağ’da zincirleme kazadan sonra korkan köpeğine sarıldı #3

    Tekirdağ’da zincirleme kazadan sonra korkan köpeğine sarıldı #4

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