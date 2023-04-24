Tekirdağ'daki dilencinin üzerinden fazla miktarda para çıktı

DHA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dilencilere operasyon düzenlendi
Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda cadde ve sokaklarda dilenen kişilere yönelik Atatürk Caddesi’nde uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, uygulamada vatandaşların duygularını ve hassasiyetlerini kullanarak para toplamaya çalışan A.C. isimli kişiyi yakaladı.
Üstünden bin 505 TL çıktı
A.C.'nin üzerinde yapılan üst aramasında bin 505 TL çıktı. Çıkan paraya el konulurken, A.C.'ye, ‘Kabahatler Kanunu’ gereği cezai işlem uygulandı.