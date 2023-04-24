Tekirdağ'daki dilencinin üzerinden fazla miktarda para çıktı
DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dilencilere operasyon düzenlendi

Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda cadde ve sokaklarda dilenen kişilere yönelik Atatürk Caddesi’nde uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, uygulamada vatandaşların duygularını ve hassasiyetlerini kullanarak para toplamaya çalışan A.C. isimli kişiyi yakaladı.

Üstünden bin 505 TL çıktı

A.C.'nin üzerinde yapılan üst aramasında bin 505 TL çıktı. Çıkan paraya el konulurken, A.C.'ye, ‘Kabahatler Kanunu’ gereği cezai işlem uygulandı.

Dilencinin üzerinden bin 505 lira çıktı #1
Dilencinin üzerinden bin 505 lira çıktı #2