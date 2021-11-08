- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tekirdağ'daki eğlence mekanında çıkan kavgada 13 gözaltı
Tekirdağ'daki eğlence mekanında çıkan kavgada 13 gözaltı
- DHA
- 08.11.2021 - 17:48
- Güncelleme : 08.11.2021 - 17:53
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ergün Sokak’taki bir eğlence mekanında, önceki gün iki grup arasında para meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı.
Mekanda çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, çoğu tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralanan 8 kişi ise tedavileri için ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
SİLAHLAR YAKALANDI
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, 12 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirdi.
13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Toplam 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.