Tekirdağ'daki eğlence mekanında çıkan kavgada 13 gözaltı

Eğlence mekanında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı. Yaralıların tedavisi sürerken polis, şüphelilerin evinde 6 tabanca ve 2 pompalı tüfek yakaladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ergün Sokak’taki bir eğlence mekanında, önceki gün iki grup arasında para meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı.

Mekanda çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, çoğu tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralanan 8 kişi ise tedavileri için ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

SİLAHLAR YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, 12 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirdi.

13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Toplam 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.









