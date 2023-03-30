Tekirdağ'daki fabrika yangını 5 saat sonra söndürüldü

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde panik anları yaşandı.

Bir kozmetik fabrikasında büyük çaplı bir yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin büyük çabasıyla yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınabildi.

İtfaiye ekipleri alevleri tamamen kontrol alarak soğutma işlemi başlattı.

Yangında fabrikada büyük hasar oluştu.

Fabrika yönetimince yangına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Büyük bir maddi hasarın oluşmasına rağmen can kaybı ve yaralı olmaması en büyük teselli kaynağımız olmuştur. Yangının ilk anından itibaren çalışmalarını fedakarca sürdüren tüm ekiplere teşekkür ederiz. Tüm iş ortaklarımızın ve ekip arkadaşlarımızın desteği ile bu zorlu süreci birlikte atlatacağız.