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- Tekirdağ'daki firari, polis uygulamasında yakalandı
Tekirdağ'daki firari, polis uygulamasında yakalandı
Polisin uygulamada şüphelendiği 2 şahsın kontrolü sırasında, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
- İHA
- 23.02.2021 - 16:25
- Güncelleme : 23.02.2021 - 16:34
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, Çerkezköy’de uygulama gerçekleştirildi.
Polis ekiplerinin durumundan şüphelendikleri için durdurduğu 2 şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet fişek ele geçirildi.
4 YIL HAPİS CEZASI ÇIKTI
Konu ile ilgili olarak yakalanan Ş.K. isimli şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlaması ile işlem yapılırken, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. isimli şahıs gözaltına alınarak ilgili birime teslim edildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.