Tekirdağ'daki hırsız, bakır tel çalmak için karantinadan kaçtı

Arıza yapan otomobilde 100 kilo çalıntı bakır ele geçiren ekipler, hırsızlık yapan bir şahsın koronavirüs karantinasını ihlal ettiğini belirledi.

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Çerkezköy kara yolu üzerinde devriye görevi sırasında 3 kişi tarafından itilerek götürülen bir otomobil gördü.

Aracı itenlere ne olduğunu soran polis ekibine, otomobildekiler yakıtı bittiği için iterek götürdüklerini söyledi.

Polis, arka koltuktan bir demir kesme makinesi görünce araçta yaptığı aramada, bagajda yaklaşık 100 kilo bakır tel buldu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Teli nereden aldıkları konusunda şüpheli yanıtlar veren S.A., A.V. ve A.K., gözaltına alındı.

KARANTİNADAN KAÇTI

Emniyete götürülen 3 kişiden S.A.'nın, koronavirüs karantinasını ihlal ettiği belirlendi. Araçta bulunan bakır tellerin de hırsızlık malı olduğunu belirleyen polis, gözaltındaki 3 kişiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.













