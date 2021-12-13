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    Tekirdağ'daki hırsızlık şüphelisi, suçüstü yakalandı

    Hırsızlık yapmak için girdiği evde çaldığı eşyalarla birlikte polis baskınına uğrayan 37 yaşındaki Engin Bulte, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 13:39
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    Tekirdağ'daki hırsızlık şüphelisi, suçüstü yakalandı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi'nde hırsızlık şüphelisi, pencere camını kırdığı eve girdi.

    Hırsızlık amacıyla eve giren bir kişi olduğu ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

    EŞYALARLA BİRLİKTE YAKALANDI

    Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, kimsenin bulunmadığı evde Engin Bulte'yi, söktüğü televizyon, kapı kolları ve muslukları götürmek isterken yakaladı.

    TUTUKLANDI

    Emniyete götürülen Bulte, soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Tekirdağ daki hırsızlık şüphelisi, suçüstü yakalandı #1

    Tekirdağ daki hırsızlık şüphelisi, suçüstü yakalandı #2

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