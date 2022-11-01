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    Tekirdağ'daki işçi servisi küle döndü

    Ergene ilçesinde 45 işçi taşıyan servis bir anda alev aldı. Yarım saatlik mücadele sonucunda söndürülen serviste 700 bin TL'lik zarar oluştu.
    • 01.11.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:32
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    Tekirdağ'daki işçi servisi küle döndü

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde ilerleyen işçi servisinde dehşet anlar yaşandı.

    45 işçiyi fabrikaya bırakan şoför Sebahattin Epgüler, otobüsü yol kenarına çekerek bölgeden ayrıldı.

    Birkaç dakika sonra motor kısmı tutuşan otobüste yangın çıktı. Yangını görüp ilk müdahaleyi yapan fabrika çalışanları, itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

    Yangınla yarım saatlik mücadele

    Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu itfaiye istasyon ekipleri, otobüsün tamamına sıçramadan yangını önledi. Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonrası yangın tamamen söndürüldü.

    Tekirdağ daki işçi servisi küle döndü #1

    "Çabuk gel araba yanıyor"

    Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Sebahattin Epgüler, “İşçileri bıraktıktan sonra aracı yol kenarına park ettim. Başka bir araca bindikten birkaç saniye sonra arkamdan motor tarafı yanmış. Beni telefonla aradılar, ‘çabuk gel, araba yanıyor’ diye ben de apar topar olay yerine geldim.” dedi.

    Yangının zararı 700 bin TL

    Yangının ne sebeple çıktığını henüz kestiremediklerini ifade eden Epgüler, maddi zararın yaklaşık 700 bin lira civarında olduğunu öne sürdü. Yangınla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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    Tekirdağ daki işçi servisi küle döndü #3

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