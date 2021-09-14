Tekirdağ'daki kadın, bayılana kadar dövüldü

Tekirdağ'daki kadın, bayılana kadar dövüldü

Alkollü bir lokantada darbedilen kadın, kafa travması geçirerek bayıldı. Kadını darbeden şahıs yakalandı.

Gece saatlerinde Tekirdağ'daki Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde içkili bir lokantadan sesler yükseldi.

Lokantada bulunan 34 yaşındaki Bahar S. adlı kadın ile tartışan şüpheli A.Ş., kadını darp etti.

Aldığı darbelerin etkisiyle kaldırıma düşüp bayılan kadına ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Polis ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sedyeyle ambulansa bindirilen kadın önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralı daha sonra kafa travması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli A.Ş. ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



