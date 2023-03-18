Tekirdağ'daki korkunç kazada 1 kişi öldü İşe gitmek üzere seyir halindeki otomobile ağır tonajlı bir araç çarptı. Otomobil sürücüsünün olay yerinde can verdiği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

59 RF 776 plakalı otomobiliyle sabah evden işe gitmek için çıkan Harun Eski (59) idaresinde ki otomobile çevre yolu Çayla Kavşağında iddiaya göre, Çerkezköy istikametinden gelen ağır tonajlı bir araç çarptı ve olay yerinden hızla kaçtı.

Meydana gelen kazada Harun Eski idaresinde ki 59 RF 776 Plakalı otomobil orta refüje savrularak hurdaya döndü.

Olay yerinde can verdi

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, hurdaya dönen otomobilden çıkarılan otomobil sürücüsü Harun Eski’nin 112 Acil Servis Ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazanın ardından Harun Eski’nin cenazesi olay yeri inceleme ve Saray Cumhuriyet Savcısının ön incelemesinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı.

Polis ekipleri iddiaya göre, ışık ihlali sonucu Harun Eski’nin kullandığı otomobile çarpıp olay yerinden kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı.