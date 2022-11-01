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- Tekirdağ'daki maganda kurşunu anne ve oğluna isabet etti
Tekirdağ'daki maganda kurşunu anne ve oğluna isabet etti
Çerkezköy ilçesinde gelin almaya giden gruptaki maganda, tabancasıyla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
- 01.11.2022 - 14:15
- Güncelleme : 01.11.2022 - 14:25
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 30 Ekim günü düğün öncesi gelin almaya giden gruptaki M.K. isimli maganda, tabanca ile rastgele ateş açtı.
Tabancadan çıkan kurşunlar, yakındaki binanın 3'üncü kat balkonundaki Afganistan uyruklu S.S.A. ile kucağındaki oğlu Mohammed W.'ye isabet etti.
Anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı
İhbarla gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile oğlu, tedavi altına alındı. Küçük çocuk taburcu edilirken, annesi Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Magandanın işlemleri sürüyor
Gözaltına alınan M.K.’nin tabancasının ruhsatsız olduğu tespit edildi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.