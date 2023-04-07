Tekirdağ'daki otopark tartışmasında kan aktı İki sürücü arasında yaşanan küfürlü tartışma sonucunda bıçaklanan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı otopark alanında meydana gelen olayda otomobiliyle otoparka gelen Ayhan Aydın (53) ile B.B. arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Küfürlerin havada uçuştuğu olayda öfkesine hakim olamayan B.B., Ayhan Aydın’ı defalarca kez bıçakladı.

Şüpheli B.B., daha sonra olay yerine gelen arkadaşının arabasına binip kaçtı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, park halindeki otomobilin arka koltuğundaki şahsı görünce sağlık ekibini çağırdı.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekipleri, kanlar içindeki Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheli B.B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.