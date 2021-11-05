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    Tekirdağ'daki paraşütçü elektrik tellerine takıldı

    270 metre yükseklikten atlayarak yamaç paraşütü yapan adam, elektrik tellerine takıldı. Paraşütçü pilotların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 05.11.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 16:59
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    Tekirdağ'daki paraşütçü elektrik tellerine takıldı

    Tekirdağ'ın Ganoz Dağı'nda 270 metre yükseklikten atlayarak yamaç paraşütü yapan Serkan Kılıçın paraşütü arızalandı.

    Arızalanarak havada sürüklenen Kılıç elektrik tellerine takıldı.

    PİLOTLAR MÜDAHALE ETTİ

    Şans eseri bölgeden motosikletiyle geçen vatandaş, durumu paraşüt pilotlarına bildirdi.

    Tekirdağ daki paraşütçü elektrik tellerine takıldı #1

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Paraşütçünün elektrik tellerine asılı kaldığı anlar kameralara yansıdı.

    Tekirdağ'daki paraşütçü elektrik tellerine takıldı VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Bölgeye gelen pilotların müdahalesiyle telektrik tellerinden kurtarılan Kılıç hastaneye kaldırıldı.

    Tekirdağ daki paraşütçü elektrik tellerine takıldı #2

    PARAŞÜT ÇIKARTILDI

    Bölgeye gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri de gerekli önlemleri alarak tellere takılan paraşütü çıkarttı.

    Tekirdağ daki paraşütçü elektrik tellerine takıldı #3

    Tekirdağ daki paraşütçü elektrik tellerine takıldı #4

    Tekirdağ daki paraşütçü elektrik tellerine takıldı #5

    Tekirdağ daki paraşütçü elektrik tellerine takıldı #6

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