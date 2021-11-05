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- Tekirdağ'daki paraşütçü elektrik tellerine takıldı
Tekirdağ'daki paraşütçü elektrik tellerine takıldı
270 metre yükseklikten atlayarak yamaç paraşütü yapan adam, elektrik tellerine takıldı. Paraşütçü pilotların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 05.11.2021 - 14:29
- Güncelleme : 05.11.2021 - 16:59
Tekirdağ'ın Ganoz Dağı'nda 270 metre yükseklikten atlayarak yamaç paraşütü yapan Serkan Kılıçın paraşütü arızalandı.
Arızalanarak havada sürüklenen Kılıç elektrik tellerine takıldı.
PİLOTLAR MÜDAHALE ETTİ
Şans eseri bölgeden motosikletiyle geçen vatandaş, durumu paraşüt pilotlarına bildirdi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Paraşütçünün elektrik tellerine asılı kaldığı anlar kameralara yansıdı.
Tekirdağ'daki paraşütçü elektrik tellerine takıldı VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Bölgeye gelen pilotların müdahalesiyle telektrik tellerinden kurtarılan Kılıç hastaneye kaldırıldı.
PARAŞÜT ÇIKARTILDI
Bölgeye gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri de gerekli önlemleri alarak tellere takılan paraşütü çıkarttı.