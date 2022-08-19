Haberler

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'daki sinirli at, sahibini tekmeyle uçurdu

Tekirdağ'daki sinirli at, sahibini tekmeyle uçurdu

Çorlu ilçesinde ilerlerken bir anda öfkelenen at kendinden geçti. Sahibini tekme ile savurup hastanelik eden at, kayıplara karıştı.