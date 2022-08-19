Petrol
96.05
-0.56%
Euro
18.2616
0.00%
Dolar
18.0958
0.09%
Altın
1.022
0.07%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
403.568
-4.76%
BTXN Coin
6.04
-0.16%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Tekirdağ'daki sinirli at, sahibini tekmeyle uçurdu

    Çorlu ilçesinde ilerlerken bir anda öfkelenen at kendinden geçti. Sahibini tekme ile savurup hastanelik eden at, kayıplara karıştı.
    • 19.08.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'daki sinirli at, sahibini tekmeyle uçurdu

    Tekirdağ'da sahibine öfkelenen at dehşet saçtı.

    Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde yaşanan olayda, sahibine bilinmeyen nedenle sinirlenen at, ortalığı birbirine kattı.

    Sahibini tekmeyle düşürdü

    Sahibinin bir türlü sakinleştiremediği at, bağlı olduğu arabanın üzerinde tekme atarak sahibini yere savurdu.

    İpini koparan gözü dönmüş at kayıplara karıştı.

    Tekirdağ daki sinirli at, sahibini tekmeyle uçurdu #1

    Yaralı, hastaneye kaldırıldı

    Yaralanan at sahibinin yardımına koşan mahalle sakinleri, ambulans çağırdı.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı şahıs, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tekirdağ daki sinirli at, sahibini tekmeyle uçurdu #2

    Tekirdağ daki sinirli at, sahibini tekmeyle uçurdu #3


    İlginizi Çekebilir

    Samsung, akıllı telefon satış hedefini düşürdü
    Teknoloji

    Samsung, akıllı telefon satış hedefini düşürdü

    Fatih'te, scooter ile minibüs kafa kafaya çarpıştı
    3. Sayfa

    Fatih'te, scooter ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir