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- Tekirdağ'daki sinirli at, sahibini tekmeyle uçurdu
Tekirdağ'daki sinirli at, sahibini tekmeyle uçurdu
Çorlu ilçesinde ilerlerken bir anda öfkelenen at kendinden geçti. Sahibini tekme ile savurup hastanelik eden at, kayıplara karıştı.
- 19.08.2022 - 09:34
Tekirdağ'da sahibine öfkelenen at dehşet saçtı.
Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde yaşanan olayda, sahibine bilinmeyen nedenle sinirlenen at, ortalığı birbirine kattı.
Sahibini tekmeyle düşürdü
Sahibinin bir türlü sakinleştiremediği at, bağlı olduğu arabanın üzerinde tekme atarak sahibini yere savurdu.
İpini koparan gözü dönmüş at kayıplara karıştı.
Yaralı, hastaneye kaldırıldı
Yaralanan at sahibinin yardımına koşan mahalle sakinleri, ambulans çağırdı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı şahıs, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.